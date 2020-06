Mozia: il 15 riaprono l’isola e il Museo archeologico

Lunedì 15 giugno alle ore 18 all’incontro che si terrà a Mozia alla presenza del vice presidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, e dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà.

In tale circostanza, verrà comunicata la riapertura dell’Isola di Mozia con l’annesso Museo Archeologico e si darà ampio spazio ai lavori effettuati con fondi europei ad opera della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani.

L’incontro sarà anche occasione per ammirare il nuovo volto dell’Isola, in considerazione che durante tutto il periodo di “forzata chiusura” la Fondazione ha provveduto a rendere la stessa più accogliente e sicura nel rispetto delle norme prescritte in materia di tutela della salute.