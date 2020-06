Saldi 2020: la decisione di posticipare i saldi non è piaciuta a tutti. Ecco le date

I saldi 2020 saranno posticipati all’1 agosto, è quanto si apprende da un comunicato inviato dalla Conferenza delle Regioni. Il presidente Stefano Bonaccini ha assecondato la richiesta dalla Federazione moda Italia-Confcommercio spostando la data, normalmente fissata per la prima settimana di luglio, permettendo così ai negozianti di rimandare gli sconti e recuperare le vendite a prezzo pieno mancate durante i mesi di lockdown.

Come era prevedibile, la proposta non è piaciuta a tutti. Lazio e Sicilia, ad esempio, vorrebbero far partire gli sconti già da subito e invogliare così i clienti a tornare prima nei negozi. Questa scelta potrebbe spingere anche altre regioni ad anticipare la data d’inizio delle promozioni.

Pare che anche i saldi invernali verranno posticipati e si terranno a febbraio e non più a gennaio. Vi terremo aggiornati.