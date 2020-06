Marsala, arrestato un uomo per detenzione di droga

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente Salvatore Maltese, 29enne originario di Mazara del Vallo ma residente a Marsala.



La notte del 4 giugno, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Petrosino effettuavano il controllo di un’utilitaria grigia condotta dal Maltese, il quale alla vista dei militari, appariva alquanto teso. Per tale motivo, i militari decidevano di approfondire il controllo mediante una perquisizione veicolare. Nel portabagagli dell’autovettura – nascosto sotto il tappetino utilizzato per ricoprire la ruota di scorta – i militari rinvenivano un sacchetto in nylon contenente 135 grammi di marijuana già essiccata.



Estendendo la perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, i Carabinieri rinvenivano altresì due buste in nylon di grosse dimensioni contenenti ancora tracce di marijuana, nonché un rotolo di carta stagnola tagliato a metà, utilizzato verosimilmente per il confezionamento delle dosi.



A quel punto, per il 29enne marsalese sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Maltese al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Al termine del rito direttissimo che si è celebrato nella mattinata del 5 giugno, il Giudice Monocratico del Tribunale Lilybetano ha convalidato l’arresto e disposto per il Maltese la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

