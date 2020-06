Alitalia. Konsumer Sicilia: “Gli sforzi profusi da Airgest saranno vanificati”

“L’improvvisa e scellerata decisione di Alitalia di non operare le rotte estive con Roma e Milano dall’aeroporto di Trapani Birgi, rischia di assestare un colpo pressoché mortale alla già fragile economia di questo territorio”. A parlare è il Presidente di Konsumer Sicilia, Giancarlo Pocorobba, in merito alla vicenda di Alitalia che ha deciso di lasciare le tratte da e per l’aeroporto di Birgi.

“Gli sforzi profusi dall’Airgest e dal suo Presidente, Salvatore Ombra, rischiano, infatti, di essere vanificati dall’atteggiamento della nostra compagnia di bandiera che più e più volte, nel passato – afferma Pocorobba – ha beneficiato di ingenti contributi statali che ne hanno, di fatto, garantito la sopravvivenza. Non possiamo, pertanto, tollerare una simile scelta che, nel pieno della più grave e generalizzata crisi economica, contribuisce a rendere ancora più difficoltosa la tanto agognata ripresa che gli operatori turistici della zona, dopo un periodo particolarmente difficile, legittimamente auspicavano. Manifestando, sin da subito, la nostra piena volontà di aderire ad azioni di protesta affinché, come dichiarato da Ombra, “questo omicidio non si compia”, chiediamo ai parlamentari di questo territorio e, in generale, alle istituzioni regionali e nazionali, una forte presa di posizione che permetta di scongiurare scelte che, da queste parti, possano avere effetti economici devastanti”.