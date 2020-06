Marsala, riaperto il Mercato del Contadino

Dopo un paio di settimane di rinvii dovuti a ritardi all’adeguamento del protocollo legislativo in periodo di covid 19, ha riaperto stamattina, domenica 7 giugno, il Mercato del Contadino di Marsala.

Sono apparse evidenti le misure adottate per permettere ai marsalesi l’accesso nella piazza del Lungomare, tradizionale luogo dove ogni domenica mattina si tiene, da diversi anni, il Mercato.

Intanto l‘ingresso avviene soltanto dal un lato: i cittadini interessati possono accedere dalla piazza antistante il Monumento ai Mille. In questo spiazzale a cura del comando della Polizia Municipale, è stata fissata una sosta oraria per le vetture, gli avventori potranno lasciare in sosta la loro macchia per un’ora.

L’Ingresso è disciplinato e controllato dalle associazioni di categoria degli agricoltori, una ditta specializzata ha l’incarico di misurare la temperatura corporea dei cittadini che vogliono accedere alla piazza per acquistare dalle bancarelle della frutta e verdura.

Il percorso è disciplinato dai divisori che rendono le corsie di entrata e uscita separate. Dalla parte opposta, nello slargo Genna, tutto transennato e controllato dai Vigili Urbani.

Come prima domenica afflusso di clienti non molto numeroso, molta curiosità e diverse domande agli operatori per comprendere meglio le novità a introdotte.