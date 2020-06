Coronavirus, terzo caso a Marsala in pochi giorni. E’ una donna rientrata da Milano

Ancora un caso di positività al Coronavirus a Marsala. Si tratta di una donna rientrata da Milano. Dopo essersi messa in quarantena presso il proprio domicilio domestico, è risultata positiva al tampone. Conseguentemente, è stata posta in regime di isolamento domiciliare, in attesa di negativizzazione.

Si tratta del terzo caso a Marsala in poco più di una settimana, dopo quello del giovane rientrato dalla provincia di Verona e della ragazza tornata a marzo da Bergamo e inizialmente risultata negativa al tampone. Tutti e tre i soggetti erano asintomatici.

In tutto, in provincia di Trapani salgono dunque a sei i positivi al Covid-19. Questa la distribuzione territoriale: 3 a Marsala, 1 a Castelvetrano, 1 a Calatafimi-Segesta, 1 a Mazara del Vallo.