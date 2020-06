Orrore a Marsala: 51enne abusava di 3 dei suoi 4 figli. Arrestato

Ieri, 4 giugno, la sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Marsala, diretta dal Luogotenente Francesco Pellegrino, con la collaborazione dei militari della Stazione di Petrosino, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Parrinello – che accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero Rana – ha tratto in arresto il pregiudicato M. V. di 51 anni di Marsala, indagato per violenza sessuale continuata nei confronti di 3 dei suoi 4 figli minori di 14 anni.

Le indagini sono nate nel 2018 a seguito di alcune segnalazioni pervenute ai Carabinieri di P.G. che hanno subito ottenuto i primi riscontri testimoniali.

Con il supporto del Centro per la Famiglia del Comune di Marsala, in pochi giorni i 4 minori sono stati allontanati dalla casa familiare e trasferiti in una comunità protetta. L’attività investigativa è proseguita sia con l’audizione di diversi soggetti, adulti e minori, che con intercettazioni telefoniche e ambientali per meglio delineare il quadro probatorio a carico dell’indagato e individuando il disagio morale, sociale ed economico del nucleo familiare.

Intanto le piccole vittime venivano seguite da una psicologa consulente del Pm, che asseriva la genuinità dei loro racconti e la loro capacità di rendere testimonianza concretizzatesi nel successivo incidente probatorio davanti al giudice, durante il quale le vittime confermavano le violenze subite negli anni, almeno dal 2012.

Le indagini hanno visto coinvolta anche la madre, la 40enne R. D. M. la cui posizione è ancora al vaglio della locale Procura. L’arrestato al momento si trova al carcere di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.