Marsala: domenica il Mercato del Contadino con termoscanner e ingressi rotatori

Dopo quasi tre mesi di chiusura, a causa dell’emergenza sanitaria, riapre a Marsala anche il Mercato del Contadino. La sospensione dell’attività di vendita era coincisa con quella disposta dall’Amministrazione comunale per i mercatini infrasettimanali di zona Stadio (martedì) e Strasatti (Venerdì), anch’essi già riaperti. Ne avevamo anche scritto una settimana fa e avevamo anche anticipato, grazie alle parole dell’assessore al ramo Rino Passalacqua, la riapertura per questa domenica.

“Per ragioni di sicurezza e tutela della salute pubblica, è stato necessario adottare alcune misure precauzionali prima di riattivare il frequentato Mercato sul Lungomare – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo -. Ancora una volta, sarà determinante il senso di responsabilità di cittadini e operatori affinchè si evitino assembramenti e comportamenti irresponsabili”. A tal fine, l’Ordinanza sindacale disciplina il flusso degli avventori nella zona vendita di Piazzale On. Giovanni Genna, che sarà delimitata da transenne.

L’ingresso, dopo il controllo della temperatura con termoscanner, sarà con direzione unica e in senso rotatorio, con inizio dalla prima corsia. Si entrerà e uscirà dall’unico accesso consentito, quello sul lato del piazzale antistante al Monumento ai Mille. Il provvedimento sindacale obbliga il personale addetto ai controlli (i cui nominativi devono esser comunicati alla Polizia Municipale) a far rispettare la distanza di sicurezza e ad evitare situazioni di sovraffollamento, tenuto conto che la contemporanea presenza di avventori non deve superare le 80 unità.