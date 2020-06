Marsala: un altro asintomatico positivo nel centro storico, veniva dal Nord

Salgono a due i positivi asintomatici a Marsala. Dopo il giovane abitante nel versante nord della nostra città che non ha osservato correttamente le regole previste dalla quarantena, un’altra giovane, residente nel centro storico, ma proveniente dal nord Italia, è risultata positiva al tampone oro-faringeo per la presenza del Covid-19.

Da parte sua il sindaco continua a reiterare l’appello a tutti i cittadini di stare attenti e di non abbassare la guardia.

“Purtroppo non siamo ancora fuori dalla Pandemia – sottolinea il primo cittadino marsalese. Se è pur vero che i dati delle ultime settimane sono confortanti e frutto anche del lockdown è sempre il caso di rispettare le regole, importanti per la nostra salute e per quella di coloro con cui veniamo a contatto. E’ opportuno quindi l’impiego della mascherina nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nell’eventualità in cui sia necessario l’utilizzo. E’ importante inoltre lavarsi o igienizzarsi le mani spesso e soprattutto non toccarsi il naso e la bocca. A tutti chiedo anche di avere buon senso e di evitare assembramenti”.

Va specificato che questo è un altro caso che non c’entra nulla con la diffusione ieri sera della notizia di un presunto positivo, che poi si è rivelato falsa.