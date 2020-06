Inam, la gente non rispetta il distanziamento, intervengono i vigili urbani di Marsala

A quanto pare il sistema adottato dall’Asp per l’ jngresso al Poliambulatorio di piazza Inam non funziona.

Vi avevamo raccontato giorni fa degli assembramenti di persone che si verificano soprattutto di prima mattina davanti al cancello della struttura.

Erano dovute intervenire ( per la verità poco), anche le forze dell’ordine per garantire il distanziamento sociale previsto dalle varie decisioni delle autorità istituzionali. Poi l’Asp, in maniera tardiva, aveva diffuso un comunicato stampa in cui si affermava che per evitare confusione i cittadini avrebbero dovuto presentarsi, per avere accesso alla struttura, in diversi orari della giornata a secondo della lettera con cui iniziava il loro cognome. Anche questo la nostra testata l’ha pubblicato.

Da oggi 4 giugno abbiamo la certezza che non ha funzionato, o è stato organizzato male oppure la gente non ha inteso presentarsi in orari scaglionati. Pochi minuti fa sono dovuti intervenire con due vetture i vigili urbani per cercare di fare rispettare la distanza tra i tantissimi cittadini che hanno affollato lì’ingresso di piazza Inam.

Sono volate parole grosse all’indirizzo di chi ha organizzato il servizio e i vigili hanno avito il loro bel da fare per fare rispettare il distanziamento sociale.