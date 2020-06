Coronavirus: guarito un castelvetranese. Adesso i positivi in provincia di Trapani sono quattro

E’ guarito dal Coronavirus il castelvetranese che si trovava da alcuni giorni al Covid Hotel San Paolo di Palermo. Il soggetto in questione risulta completamente negativizzato e, pertanto, è stato autorizzato a tornare presso la propria abitazione.

Restano dunque 4 positivi, tutti asintomatici di rientro, in provincia di Trapani, in base all’ultimo aggiornamento dell’Asp: una donna castelvetranese, rientrata dalle Marche; un giovane marsalese rientrato dalla provincia di Verona; una donna mazarese rientrata da Messina; un soggetto di Calatafimi-Segesta che ha contratto il virus durante il ricovero a Villa Maria Eleonora e che dopo essere stato trasferito a Partinico si trova adesso presso il proprio domicilio domestico.

Nei loro confronti l’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Salgono ulteriormente i tamponi effettuati in provincia (10.960), così come i test sierologici condotti sul personale sanitario (6.023).

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, complessivamente si sono registrati 5 decessi e 120 guarigioni nel trapanese.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio della provincia di Trapani, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.