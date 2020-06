Versamenti Imu a Marsala, si va verso un’altra proroga. Ma serve l’ok del Consiglio

L’Amministrazione comunale di Marsala, tenuto conto dell’emergenza economica causata dalla pandemia, agevola la cittadinanza anche sul fronte del pagamento dell’IMU 2020, differendone i termini di scadenza.

“Si tratta di un provvedimento a beneficio dell’economia cittadina – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – di quanti stanno vivendo serie difficoltà e che si aggiunge a quanto già disposto nel mese di marzo, in piena epidemia”.

Il riferimento è alla delibera dello scorso marzo con la quale è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento dei tributi comunali, rinviandoli al prossimo 30 giugno e, comunque, posticipando le rate a dopo il versamento dell’ultima rata originariamente prevista. Ora questo nuovo rinvio di tre mesi per il pagamento dell’acconto IMU con scadenza 16 Giugno, così come si legge nella proposta della Giunta Municipale che – vista la natura regolamentare dell’atto – dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale. L’Assemblea civica sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta dell’Amministrazione Di Girolamo che dispone di non applicare sanzioni e interessi nel caso in cui il versamento dell’acconto avvenga entro il 16 settembre 2020. E ciò, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, attestandone la gravità con apposita istanza da presentarsi entro il prossimo 31 ottobre.