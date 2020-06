Super Bonus 110%, efficientamento energetico e risparmio del 70% in bolletta: con E4DV di Marsala si può

Se avete sempre sognato una casa accogliente, calda d’Inverno, fresca d’Estate e protetta dagli agenti atmosferici, è questo il momento giusto per realizzare i vostri desideri. Grazie al Super Bonus 110% del Decreto Rilancio è possibile oggi installare un impianto energetico che vi consentirà un risparmio immediato in bolletta fino al 70% e il recupero dei soldi spesi per la riqualificazione del vostro immobile. Per saperne di più riguardo a tempi e modi per accedere al Super Bonus governativo sia per realizzazione di un impianto efficiente e duraturo nel tempo abbiamo chiesto all’equipe di ingegneri della E4DV di Marsala, leader nel settore degli impianti solari ed eolici.

E’ una grande opportunità sia per le detrazioni fiscali sia per accrescere la sicurezza e la qualità delle abitazioni come sottolineato dall’ingegnere Felice Licari, uno dei titolari della E4DV: “Ci occupiamo di energie rinnovabili e credo che questo Super Bonus sia una grossa opportunità da cogliere al volo, un treno su cui salire per l’efficientamento energetico di case ed aziende. Chi finora non ha avuto la possibilità di ristrutturare può approfittare di questa occasione imperdibile e realizzare oggi sia la sostituzione di impianti obsoleti che magari consumano molto causando aggravi in bolletta, che l’installazione di uno nuovo, tecnologicamente all’avanguardia. Le parole dell’ingegnere Giuseppe Sammartano, altro socio della E4DV, confermano l’importanza del momento: “Le prestazioni energetiche degli immobili possono essere migliorate sia con la realizzazione del classico “cappotto”, che con la sostituzione degli infissi, per evitare la dispersione del calore o del fresco generato dall’impianto di climatizzazione. Tutte le spese che saranno sostenute per l’efficientamento energetico dal 1 luglio di quest’anno fino al dicembre del 2021, sono detraibili al 110%. Meglio di così, non si può.”

Il team di E4dv, composto da esperti consulenti, saprà aiutarvi a scegliere le soluzioni migliori per realizzare tutte le opere che renderanno la vostra casa protetta e funzionale senza tralasciare il rispetto per l’ambiente. Sole e vento, infatti, saranno ancora una volta i preziosi alleati per produrre “energia verde” e andare incontro al futuro con più serenità.

Per tutte le informazioni necessarie, la E4DV di Marsala sita in via Istria, al 1°piano della palazzina che ospita anche l’Ufficio Collocamento, è a disposizione per qualsiasi chiarimento

Info cell E4dv 391 352 4963