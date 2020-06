Tre auto a fuoco sul lungomare di Marsala

Tre autovetture sono andate a fuoco stamattina a Marsala. L’episodio è avvenuto sul lungomare Salinella, nei pressi di uno dei residence della zona, nella piazzetta tra la via del Fante e il lungomare Battaglia delle Egadi. Ignote, al momento, le cause del rogo, che dopo aver interessato la prima auto si è esteso anche ad altre due vicine. Come spesso avviene in questi casi, il vento ha alimentato le fiamme e complicato le operazioni di spegnimento dell’incendio. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provincia di Trapani, in quanto il distaccamento marsalese di Corso Calatafimi era impegnato in un altro intervento a Mazara del Vallo, dove si è verificato un ulteriore incendio, presso un’abitazione.