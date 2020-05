Giovanella Licari eletta segretaria del circolo Pd di Petrosino

E’ stata eletta la segretaria di circolo del Partito Democratico di Petrosino, si tratta di Giovannella Maria Licari, avvocato civilista del Foro di Marsala.

“Sono lusingata del ruolo che il PD Petrosino mi ha affidato con il nuovo congresso – ha detto la neo dirigente -. Un ruolo che assumo con la consapevolezza del momento difficile che stiamo attraversando, e della necessità di valorizzare ed aiutare questa comunità nella sua ripresa. Il nostro territorio vive di prodotti che la nostra terra ci offre con il sapiente lavoro dei nostri lavoratori, di una attività commerciale con molte potenzialità e di una timida ma virtuosa attività turistica, tutte queste attività hanno subito una battuta d’arresto per via dell’emergenza sanitaria, è mio dovere civico, visto il ruolo affidatomi, di lavorare con il mio consiglio direttivo per promuovere iniziative per la ripresa, lo sviluppo e la difesa del territorio. Ho voluto creare un consiglio direttivo nella maggior parte formato da persone giovani e con specifiche competenze e qualifiche. Persone competenti nell’ambito del loro settore che riflettono diverse compagini della comunità petrosilena e non solo. Ci sono membri della settore scuola, servizi sociali e servizi produttivi, in modo che ognuno di loro, possa, insieme a tutta la comunità, indicare le difficoltà dei vari settori e permettere a questa segreteria di poter dare il proprio contributo con progetti seri, concreti e d’impulso da indirizzare agli organi competenti. Questa segreteria sarà un punto di riferimento per tutta la comunità, sdoganandoci dalle posizioni in Consiglio comunale, il mio obiettivo personale sarà quello di lavorare creando coesione tra le diverse parti per il bene della collettività. Questo circolo sarà aperto a tutti, iscritti, simpatizzanti, e cittadini”.