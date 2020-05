Marsala: sequestro di tonno rosso a Sappusi, viene devoluto in beneficenza

L’operazione è scattata la scorsa notte, quando gli uomini della Guardia Costiera di Marsala- sotto il coordinamento del Compartimento Marittimo di Trapani- hanno intercettato un’imbarcazione intenta a sbarcare un ingente quantitativo di tonno rosso, in località Sappusi, lungo il litorale del comune di Marsala.

Dall’ispezione è emerso che a bordo dell’unità erano custoditi 15 esemplari di grosse dimensioni di tonno rosso per un peso complessivo di circa 1.850 kg. L’operazione rientra in una specifica attività di monitoraggio e controllo del territorio mirata al contrasto della pesca di frodo dei prodotti ittici, con particolare riferimento alla cattura dei grandi migratori. Il tonno rosso (denominazione scientifica Thunnus thynnus) appartiene infatti a stock ittici soggetti a piani pluriennali di gestione, la cui finalità è quella di contingentarne la cattura al fine di tutelare tale risorsa.

Immediato il sequestro dell’intero quantitativo di prodotto ittico e l’elevazione di una sanzione amministrativa, fino a 50.000 euro, aumentata di un terzo, tra le più alte previste per questo tipo di illeciti, trattandosi di esemplari di specie ittica sottoposto a particolare tutela. Il prodotto ittico sottoposto a sequestro, è stato dichiarato commestibile dal medico veterinario dell’ASP di Trapani e devoluto in beneficienza tramite il Banco Alimentare della Sicilia Occidentale ed altri enti caritatevoli locali. L’attività di vigilanza e controllo, proseguirà senza sosta per verificare la regolarità della filiera dei prodotti ittici a tutela del consumatore finale, nonché di reprimere comportamenti spregiudicati da parte di pescatori non professionali.