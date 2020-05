La Sigel dona visiere protettive al Liceo Ruggieri di Marsala

La storica Gelateria Artigianale Sigel ha donato al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala delle visiere protettive per la prevenzione del contagio da Covid-19, da destinare al personale ATA. La Gelateria, già nel periodo del lockdown, ha prodotto i dispositivi, donandoli prima all’Ospedale “Paolo Borsellino” e adesso al Liceo “Ruggieri”.

“Sono contenta della donazione, – ha detto grata la dirigente scolastica Fiorella Florio – perchè essa rappresenta un segno di riconoscenza verso l’ingente impegno che, in queste settimane, le istituzioni pubbliche, ciascuna per le proprie competenze, stanno mettendo al servizio della comunità. Un gesto di solidarietà e di volontà di prendersi cura degli altri, a suggellare quella che è la fondamentale sinergia tra l’amministrazione pubblica e l’imprenditoria privata, entrambe indispensabili sempre, ma ancor più adesso, per poter affrontare insieme i momenti di difficoltà dell’emergenza Coronavirus. ”