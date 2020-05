I video turistici dei globe trotter della provincia di Trapani

Da qualche tempo girano in rete dei video artigianali ed autentici sugli angoli nascosti e sulle bellezze della nostra terra.

I ragazzi di Sicilypedia.com. portale turistico concepito da marsalesi che ha come focus l’incoming turistico nella nostra provincia, stanno portando avanti un progetto davvero promettente che parte del basso per far conoscere la Sicilia Occidentale e le sue bellezze attraverso i social.

Non sono delle guide, non sono degli influencer e non si propongono di girare dei video professionali, ma semplicemente far conoscere la Sicilia così come viene vissuta da noi siciliani.

Pochissimo budget a disposizione ed esperimenti di marketing turistico reale sul e del territorio: queste le armi vincenti messe in campo.

I loro video, tra il serio ed il faceto, stanno pian piano spopolando su facebook.

La semplice formula di immagini bellissime del nostro territorio, il nostro cibo, un pizzico di ironia e personaggi surreali, sono gli ingredienti chiave per la ricetta vincente che si propone di aumentare l’appeal turistico della provincia di Trapani.

Del resto dietro al progetto c’è Web Media Seo che ormai si propone come una delle agenzie di comunicazione on line leader a Marsala e nella provincia di Trapani

Trovate i loro video, (a nostro giudizio vanno supportarti con un like) alla pagina facebook Sicilypedia