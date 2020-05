Prime donazioni per la campagna pro igiene intima femminile lanciata da Arci Scirocco e Non una di meno

Il 28 maggio è la giornata internazionale della salute delle donne. In occasione di tale ricorrenza, il circolo Arci Scirocco di Marsala e i gruppi Non una di meno di Palermo e Messina fanno sapere che sono arrivate le prime donazioni per l’acquisto di beni per l’igiene intima da distribuire alle donne in difficoltà economiche nelle tre citate città siciliane. Si tratta di una campagna lanciata alcuni giorni fa dalle tre sigle dell’associazionismo siciliano con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di una causa spesso trascurata dai media.

“La pandemia – scrivono le promotrici della campagna – rende ancora più insopportabile la Tampon tax: ed è inaccettabile il fatto che gli assorbenti e i tamponi siano considerati beni di lusso, quando in realtà sono di prima necessità. La tassazione su questi prodotti in Italia è tra le più alte d’ Europa (22%) eccezion fatta per quelli biodegradabili e compostabili (5%), introvabili, però, nei reparti dei supermercati e il cui costo rimane proibitivo per le cittadine dal basso reddito costrette a dover rinunciare a tanti altri beni indispensabili. Ringraziamo quante, in questa giornata, hanno donato, infrangendo così il silenzio e agendo per il cambiamento di quei sistemi e di quelle leggi che impediscono la parità di genere. Cogliamo l’ occasione per ringraziare Emma Dante e Luana Rondinelli per aver risposto al nostro appello e per aver supportato la nostra iniziativa di solidarietà”.

Per le donazioni è possibile procedere attraverso il crowdfounding (qui il link). In alternativa si può contattare la pagina facebook del circolo Arci Scirocco o consegnare le donazioni presso lo spazio Rosalia in Via Alloro 106, Palermo.