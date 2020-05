Trapani: al via la messa in sicurezza di diverse strade del territorio

Con la manovra di bilancio del novembre del 2019, predisposta dalla Giunta Municipale di Trapani e votata solo dalla maggioranza consiliare, erano stati stanziati 500.000 euro per iniziare ad asfaltare le strade private ad uso pubblico, precisando che – in ragione del numero di abitanti coinvolti – si sarebbe cominciato da alcune strade della frazione di Guarrato.

Nel corso del 2020 il Comune si è dotato di un progetto esecutivo, che presto troverà concreta attuazione con l’aggiudicazione dei lavori e ciò anche grazie alla collaborazione dei cittadini, i quali, a partire dal 26 maggio, hanno iniziato a sottoscrivere l’impegno alla cessione delle aree di loro proprietà. Sul punto l’assessore Safina, con delega ai lavori pubblici, precisa che con tale attività il Comune adempie ad un preciso obbligo di legge, ossia quello di mettere in sicurezza le strade destinate alla pubblica circolazione, tutelando i residenti e quanti utilizzano quelle strade per la circolazione veicolare. “Tale intervento, insieme a quelli con i quali abbiamo manutenuto parte della via Salinagrande e della via Runza – afferma il sindaco Giacomo Tranchida -, insieme a quelli che verranno ancora realizzati nel corso del 2020, oltre a quelli con i quali è stata riportata la pubblica illuminazione in molte strade periferiche esprime, senza tema di smentita, l’attenzione dell’amministrazione verso le frazioni. L’impegno proseguirà, acquisendo ed asfaltando altre strade private ad uso pubblico; con questi atti si è dato seguito al programma elettorale. Per questa amministrazione non esistono cittadini di serie A e di serie B”.