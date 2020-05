Dal 2021 Piaggio dice addio a due storici modelli, Typhoon e Scarabeo

I due cinquantini icona della Casa di Pontedera non saranno più aggiornati all’Euro5 e dal 2021 non saranno più a listino

Il Typhoon e lo Scarabeo, due delle icone più longeve del gruppo Piaggio, Hanno i mesi contati. I due ciclomotori, infatti, non saranno aggiornati alla normativa Euro5. la decisione della Casa di Pontedera, sebbene affettivamente difficile, si è resa necessaria nell’ottica di una razionalizzazione della gamma scooter di piccola cilindrata. Ciò non significa che l’azienda si disimpegnerà dal mercato dei ciclomotori; semplicemente, ha deciso di sacrificare due modelli che hanno fatto il loro tempo.

DA GILERA A PIAGGIO: IL TYPHOON

Nato sotto il marchio Gilera nell’ormai lontanissimo 1993, il Typhoon è stato uno degli scooter simbolo degli Anni 90. Forte di un look crossover, con pneumatici a sezione larga e leggermente tassellati, è stato per anni l’alter ego dell’ MBK Booster, di cui era il più acerrimo rivale. È stato prodotto con motorizzazioni 50 e 125 cc raffreddate ad aria e ha vissuto tutta l’evoluzione tecnica del mercato scooter, dal passaggio 2-4 tempi, fino alla crescita dei cerchioni (passati da 10 a 12 pollici, fino a diventare 14 nella versione SR Motard marchiata Aprilia).

SCARABEO, ICONA DI STILE

Sempre nel 1993 è stato presentato al pubblico l’altro highlander del gruppo, ossia l’Aprilia Scarabeo. Nato dalla matita del designer Giuseppe Ricciuti, è uno scooter stilisticamente molto ricercato, snello ed essenziale, che si caratterizza sin dai suoi esordi per le ruote da 16 pollici. Queste sono rimaste un suo marchio di fabbrica fino a oggi, quando Scarabeo è diventato un brand a sé stante nel Gruppo Piaggio. Negli anni è stato prodotto in svariate cilindrate (50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 e 500 cc) sfruttando le sinergie motoristiche con le piattaforme di altri scooter. Oggi viene ancora prodotto nelle cilindrate 50 e 100 cc: per entrambe le versioni non ci sarà alcun aggiornamento all’Euro5.