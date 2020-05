Alcamo brucia ancora: in fiamme Monte Bonifato

Ancora un incendio ad Alcamo. Dopo quello che ha devastato l’azienda tipografica Campo, questo pomeriggio, a partire dalle 17, è toccato al Monte Bonifato, che già in passato era stato oggetto di eventi simili. Ventinove uomini e 8 automezzi dei Vigili del Fuoco provenienti dalle sedi di Alcamo, Salemi e dal comando provinciale di Trapani, sono intervenuti per domare le fiamme che, a partire dal pomeriggio, hanno interessato circa 30 ettari di bosco. L’incendio si è propagato velocemente, a causa del forte vento di grecale. L’intervento del personale, diretto dal funzionario Pietro Silvano, ha evitato che il fuoco si propagasse fino alle case di villeggiatura presenti nelle vicinanze, scongiurando danni alle persone.

Dopo circa due ore, quando l’incendio era stato in gran parte domato alle pendici del Monte, sono intervenuti anche due Canadair, che hanno effettuato diversi lanci di acqua verso la zona interessata dal fuoco. Sul posto anche personale del corpo forestale, carabinieri, volontari della Protezione Civile comunale e un’autobotte messa a disposizione del Comune di Alcamo. Presente anche il sindaco Domenico Surdi, che ha assistito alle operazioni di spegnimento del vasto rogo. Fino alle 23, era ancora in corso l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere alcuni focolai sparsi sul territorio.