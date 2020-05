All’asilo e alle elementari con la visiera: lo propone Eleonora Lo Curto

Visiere anti-Covid per i bimbi che frequentano gli asili e le elementari. La proposta arriva dalla capogruppo all’Ars dell’Udc Eleonora Lo Curto, che nella sua professione ha guidato istituto comprensivi e circoli didattici marsalesi. “Per affrontare al meglio ed in sicurezza il nuovo anno scolastico – propone la Lo Curto – i bambini della scuola dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria siciliani vengano dotati gratuitamente di una visiera protettiva anziché della mascherina. Questo dispositivo di protezione individuale rende possibile una maggiore interazione sociale e aiuta lo sviluppo dell’empatia tra i piccoli con riflessi certamente positivi anche nell’apprendimento. Ho chiesto all’assessore regionale alla Pubblica istruzione, Roberto Lagalla, di fare questa scelta e di destinare le somme per l’acquisto delle visiere anti Covid-19 direttamente alle istituzioni scolastiche. Tra i vantaggi, con l’uso delle visiere, c’è anche un risparmio dei costi che per il rifornimento continuo di mascherine, di durata limitata, avrebbero una maggiore incidenza finanziaria. Le visiere infatti sono dispositivi di lunga durata e garantiscono la sicurezza sanitaria. Ho registrato la disponibilità dell’assessore Lagalla a procedere in tale direzione. Auspico, quindi, che già nei prossimi giorni vengano emanati i provvedimenti ad hoc”.