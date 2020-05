Decreto Rilancio, Surdi critico: “Comuni inascoltati”

Il sindaco Domenico Surdi interviene sul Decreto Legge Rilancio e dichiara: “Dal decreto rilancio emerge una visione che marginalizza gli Enti Locali, soprattutto i Comuni. Un paradosso, visto che siamo nel momento di massima esposizione delle Amministrazioni Comunali nell’affrontare il post covid. Eppure le preoccupazioni sono state manifestate a vari livelli, a partire dalla Sicilia. Qui non si discute “soltanto” di risorse, ma del ruolo che si vuole far giocare alle istituzioni più vicine al cittadino, ora e sempre. Siamo in condizione di contribuire alla ripartenza, così come abbiamo retto il colpo della virulenza. Ma nel decreto legge manca questa consapevolezza, manca quella visione pluralistica della Repubblica delle autonomie. Non c’è. In Parlamento di questo si dovrebbe discutere”.