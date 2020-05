Dati Coronavirus 24 maggio: molte regioni a zero contagi e decessi

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, 24 maggio, mostra come dato importante, i zero decessi in Lombardia e ciò non accadeva da fine febbraio.

I positivi attuali di oggi in totale sono 56.594, dove i nuovi contagiati di giornata sono 531 e il calo di malati è stato pari a 1.158 unità. Del totale attuali positivi, 553 persone sono ancora in terapia intensiva (19 in meno rispetto a ieri). Qui i ricoverati sono meno di dieci in Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli V.G., Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

Sono 8.613 le persone ricoverate con sintomi (82 in meno rispetto a ieri) e in 47.428 sono in isolamento domiciliare (1.057 in meno).

Oggi i guariti sono stati 1.639 per un totale di 140.479, mentre i morti oggi sono solo 50 portando il totale a 32.785. Oggi non si sono registrate vittime in Sicilia, Sardegna, Valle D’Aosta, Calabria, provincia di Bolzano, Molise e Basilicata. Un solo decesso nelle Marche, in Campania, Puglia e nella provincia di Trento. Però il dato decessi potrebbe essere dovuto da mancate comunicazioni, quindi è possibile che alcuni conteggi vengano aggiunti domani.

Oggi sono stati testati 34.206 casi (contro i 55.824 tamponi effettuati) e individuati come detto 531 nuovi positivi. Si tratta di un positivo ogni 64 persone, ovvero l’1,55%. La differenza tra casi e tamponi effettuati è dovuta al fatto che alcuni tamponi vengono testati sulle stesse persone come controprova.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 229.858.