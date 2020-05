Sospesi i campionati dilettantistici, nella C1 Futsal il Marsala chiude al 7° posto

Dal consiglio federale della Figc è “calato il sipario” per i campionati

dei dilettanti. Il massimo organo del calcio italiano, riunitosi ieri 20

maggio 2020, si è espresso sul calcio dilettantistico e non essendoci i

requisiti per garantire la sicurezza dei giocatori ha deciso per la

chiusura definitiva della stagione.

Ora l’assemblea della LND prevista per domani, venerdì 22 maggio, dovrà

emettere i verdetti a proposito dei campionati terminati prima del

previsto a causa dell’emergenza Covid. Sul tavolo ci sono le regole da

applicare per promozioni e retrocessioni. Se come già preannunciato non

ci saranno retrocessioni l’assemblea dovrà decidere in merito alle

promozioni.

Tra i campionati dilettantistici rientra anche la serie C1 di calcio a

cinque, nel quale milita il Marsala Futsal che ha chiuso così

ufficialmente la stagione al settimo posto in classifica nel suo girone.

Una posizione neutra non compresa tra i play off promozione e i play out

retrocessione.

Tirando le somme è stata una stagione altalenate iniziata bene ma che ha

avuto un brusco crollo nella seconda parte del girone di andata fino a

giungere alle dimissioni del tecnico Bruno a dicembre. In avvio di

girone di ritorno, con la squadra affidata al veterano Marco Anteri, il

Marsala si è districato bene e con prepotenza dalla zona a rischio della

classifica, inanellando ben otto vittorie di fila. Il campionato si è

chiuso di fatto con la vittoria interna sul Pantelleria e con le ultime

cinque avvincenti sfide non disputate a causa della sospensione per

l’emergenza COVID-19, (contro Canicattì, Partinico, Redentino, Trabia e

Alqamah).

La dirigenza attenderà nei prossimi giorni i verdetti federali per

questo campionato e le linee guida per il prossimo futuro, prima di dare

l’ufficiale “rompete le righe” ai tesserati.

Proprio ai tesserati, da parte della dirigenza, va il più grande

ringraziamento, per l’impegno profuso e per la professionalità che hanno

dimostrato nel momento di crisi rialzando la testa e ritagliandosi un

posto tra le migliori squadre del girone.

(foto di copertina pre Covid-19)