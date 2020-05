Tentato furto al Fortè di Trapani, arrestato un pregiudicato

Nelle prime ore della giornata si è registrato un tentativo di furto a Trapani, presso un supermercato della catena Fortè, in via Valenza. I ladri sono entrati nella struttura dopo aver divelto una finestra del supermercato. Dopo di che, hanno cominciato a prelevare formaggi e salumi, caricandoli su un veicolo. L’attività criminosa è stata però sventata dalle forze dell’ordine che hanno arrestato in flagranza uno dei suoi protagonisti, un noto pregiudicato di San Giuliano. La refurtiva – per un valore di circa 600 euro – è stata interamente recuperata.