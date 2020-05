Dati Coronavirus 18 maggio: i nuovi contagi sotto i 500 e i morti solo 99

Vediamo il bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, al primo giorno della vera e propria ‘fase 2’ in Italia. Dati in cui i deceduti tornano sotto i 100 cosa che non accadeva dal 7 marzo e si registrano nuovi contagi al di sotto dei 500 casi.

Gli attuali positivi in totale sono 66.553, i nuovi contagiati di oggi sono 451 mentre si è registrato un calo di malati pari a 1.798 unità. Del totale attuali positivi, 749 persone si trovano in terapia intensiva (13 in meno rispetto a ieri), 10.207 sono ancora ricoverate con sintomi (104 in meno) e 55.597 persone sono in isolamento domiciliare (1681 in meno).

I nuovi guariti sono 2.150 unità per un totale di 127.326, mentre nell’arco di 24 ore i deceduti sono 99, raggiungendo quota 32.007.

Oggi sono stati fatti 36.406 tamponi (ieri 60.101). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 80,7 tamponi fatti, l’1,2%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 225.886.