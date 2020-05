Autocertificazione: nuovo modello per gli spostamenti tra le regioni

Da oggi sul sito del Viminale è disponibile il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti tra le regioni da utilizzare da oggi fino al 2 giugno. Nel nuovo documento si deve indicare la regione di partenza, quella di arrivo e selezionare una delle quattro motivazioni che determinano la legittimità dello spostamento: comprovate esigenze lavorative; assoluta urgenza; situazione di necessità; motivi di salute.

Il nuovo modulo per spostamenti interregionali per spostarsi fino al 2 giugno

In una lettera inviata a Leggo, il premier Conte ha annunciato che l’Italia sta entrando a pieno regime nella Fase 2. “Il Paese si sta rimettendo in moto, in maniera prudente e ordinata, seguendo le indicazioni del Governo.” – spiega il premier – “La strada è ancora lunga e non dovremo mai abbassare la guardia, proteggeremo noi stessi e i nostri cari rispettando le regole di precauzione e di sicurezza che sono ormai note a tutti”.