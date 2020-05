Petrosino, assembramenti al Biscione. Il sindaco si arrabbia: “Sono intervenute le forze dell’ordine”

E’ un Gaspare Giacalone arrabbiato con i suoi concittadini per il notevole assembramento che oggi – ma già da domenica scorsa – si è riversato nel litorale del Biscione, a Petrosino.

“Ragazzi, così non ci siamo. Non ci siamo affatto. Mi rivolgo, innanzitutto, ai tantissimi adolescenti che oggi si sono riversati sul litorale di Petrosino. Ma anche ai loro genitori e agli adulti in generale. Farsi una passeggiata è comprensibile dopo diverse settimane rinchiusi a casa. Ma creare assembramenti e starsene a pochissima distanza senza alcuna protezione è totalmente inaccettabile – fa sapere il sindaco di Petrosino -. Sono intervenute le forze dell’ordine per dissolvere questi assembramenti. Già lunedì scorso avevo scritto alla Prefettura e alla Questura per fare controlli. E domattina tornerò a chiedere maggiori controlli, più efficaci e più puntuali. Chiederò con forza se questa provincia ha difficoltà nel fare controlli. Ma vorrei fosse chiaro a tutti voi che il senso di responsabilità deve essere VOSTRO, non potete vanificare 2 mesi di sacrifici così. Non potete mettere a repentaglio la vostra salute e quella degli altri. A me non piace imporre ordini, obblighi e divieti. Ho sempre creduto e continuerò a farlo nel senso civico di ognuno. Ma capite che devo tutelare la salute di una comunità che finora si è sempre distinta. È vero che è diminuito il numero dei contagi e che i dati della nostra provincia sono confortanti ma ricordiamoci che il rischio contagio c’è ancora. Perciò, vi esorto a rispettare le regole e fare ancora qualche sacrificio. Per il vostro bene, per il bene di Petrosino, per il bene di tutti!“.