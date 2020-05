Musumeci firma l’ordinanza. Ecco il provvedimento e le linee guida della Conferenza di Regioni

Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, ha firmato l’ordinanza per le nuove misure di contenimento del Covid-19, così come previsto nel nuovo Dpcm.

Nell’ordinanza si specifica il rispetto delle linee guida così come approvate dalla Conferenza di Regioni. Qui c’è qualche concessione in più. Per esempio all’interno dei ristoranti, bisogna rispettare solo 1 metro di separazione tra i clienti (almeno un metro). La consumazione al bancone è consentita sempre con un metro di distanza.

