Movimento Via: aderiscono il vice sindaco di Valderice e altri consiglieri comunali

Si struttura ulteriormente il Movimento Via con altre adesioni sul territorio trapanese.



A Valderice ha aderito il vice sindaco ed assessore comunale, Giuseppe Martinico: “Accolgo favorevolmente questa nuova iniziativa politica del Movimento VIA, che va a riempire lo spazio politico centrista che attualmente manca nel nostro territorio. In questo momento storico di disorientamento e di mancanza di offerta politica di qualità, ritengo che VIA possa essere un valido strumento di aggregazione che possa portare avanti le istanze del territorio e di tanti movimenti civici locali come il nostro “Popolari X Valderice”, per dare concretezza all’azione politica inserendosi in un importante contesto regionale.”

Insieme al vice sindaco ha aderito un gruppo politico composto dai consiglieri “Popolari per Valderice”: Anna Maria Mazzara, Giuseppe Parrinello, Maria Giovanna Tobia e Vincenzo Messina.

Adesione al movimento Via anche di Gaspare Scola, consigliere comunale a San Vito Lo Capo, già candidato sindaco, insieme a lui anche il consigliere comunale Carlo Stabile e Giuseppe Loria (primo dei non eletti alle ultime amministrative).

Le adesioni sanvitesi si arricchiscono della figura di Bartolomeo Bruno storico esponente politico locale.

“Riteniamo che la nostra scelta di aderire al Movimento VIA, possa essere concreta e di prospettiva. In questo momento storico, nel quale si può constatare una grave mancanza di offerta politica di qualità, riteniamo che VIA possa essere un valido strumento che tracci un percorso nuovo e che sia da guida per tante realtà civiche locali. Riteniamo di poter dare concretezza all’azione politica inserendoci con VIA in una importante circuito regionale, partendo proprio dalla nostra San Vito Lo Capo.”