Coronavirus nel trapanese, i positivi restano 3

Tutto come ieri, in provincia di Trapani, sul fronte Coronavirus. Gli attuali positivi restano infatti 3, al netto di decessi e guarigioni. Si tratta di un soggetto di Castelvetrano, uno di Trapani e uno di Valderice, tutti in isolamento domiciliare fino alla completa negativizzazione. Stabile, dunque, anche il numero dei decessi (5) e dei guariti (117). Invariato anche quello dei ricoveri, che questa settimana hanno raggiunto quota 0 dopo le dimissioni dell’ultimo paziente che si trovava presso il Covid Hospital di Marsala. Per il nosocomio lilybetano, peraltro, si tratta delle ultime ore in veste di centro Covid: da domani si ricomincia ufficialmente con le tradizionali attività per il Pronto Soccorso e per tutte le altre Unità Operative.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, i tamponi effettuati sono in totale 7.402, mentre i test sierologici condotti su personale sanitario sono 4.239.