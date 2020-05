Ecco come ottenere il bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini

Il bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini è stato confermato. Gli incentivi alla “mobilità alternativa” erano stati annunciati già a fine aprile dalla ministra Paola De Micheli, ma negli ultimi giorni si era diffusa l’indiscrezione che fossero stati esclusi dal decreto Rilancio.

Questa notte il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha confermato il bonus e spiegato, direttamente tramite un post su Facebook, come potrà essere utilizzato. “I cittadini potranno comprare una bici classica, a pedalata assistita o un monopattino pagando solo il 40%, il resto ce lo mette lo Stato (fino a 500euro)” – spiega il ministro – “Parliamo di un fondo del ministero dell’Ambiente di 120milioni di euro che insieme al Ministero dei trasporti abbiamo inserito in questa norma. Si tratta di di un indotto economico incredibile. Ricordo che l’Italia è il secondo produttore di bici al mondo, inoltre finalmente iniziamo il processo di mobilità sostenibile, tassello fondamentale per la ripresa post covid”.

Come già anticipato dalla ministra De Micheli, l’incentivo è destinato a chi abita in comuni con più di 50.000 abitanti. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, per ottenere il bonus ci sono due possibili opzioni: pagare per intero e poi cariare la fattura o lo scontrino su una piattaforma elettronica e ricevere il rimborso via bonifico; oppure acquistare i prodotti già scontati, starà poi al negoziante il compito di produrre i documenti necessari per avere il rimborso. La validità del bonus parte dal 4 maggio (quindi retroattivo) e fino al 31 dicembre 2020.