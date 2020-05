Ancora rischio incendi in Sicilia occidentale: è allerta rossa

Si profila un’altra giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco nel trapanese. La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato un bollettino aggiornato che proclama l’allerta rossa per la provincia di Trapani e, più in generale, per tutta la Sicilia Occidentale (Palermo, Agrigento) e per il messinese. Anche per domani, dunque, venti da moderati a forti dal versante sud orientale e temperatura sopra la media stagionale.

Si legge nella nota della Protezione Civile Regionale: “Un’ampia e profonda struttura depressionaria, centrata sulla Penisola Iberica, continua a determinare la risalita di un flusso caldo e umido sud-occidentale sulle regioni centro-meridionali italiane e una spiccata instabilità sulle quelle settentrionali, con rinforzo generale della ventilazione meridionale. Nei prossimi giorni l’attenuazione del flusso favorirà una diminuzione dell’instabilità; al nord domani si prevedono ancora fenomeni, specialmente sulle aree alpine ed appenniniche, e domenica l’instabilità diminuirà, mentre al centro-sud il tempo sarà prevalentemente stabile e temperature elevate”.

A Castellammare del Golfo, località che negli ultimi anni ha pagato un prezzo molto alto agli incendi estivi, il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo fanno presente che «sono state attivate tutte le procedure di allerta delle associazioni di protezione civile che in collaborazione con forestale e polizia municipale, presteranno attenzione alle aree ad alto rischio incendio. Chiediamo anche la collaborazione dei cittadini e nel caso di incendio sul territorio comunale, occorre segnalare al pronto intervento del corpo forestale al numero 1515 –indicano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo- o al 112, numero di emergenza unico per vigili del fuoco, polizia e carabinieri ».