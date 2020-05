Il prossimo 28 maggio a Marsala “Maratona di Lettura”

Una “Maratona di Lettura” per gli studenti delle Scuole di secondo grado del territorio di Marsala.

È l’iniziativa di didattica a distanza promossa dall’Amministrazione in occasione della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri, cui aderisce anche il Comune di Marsala. “Dopo la notevole partecipazione al precedente progetto di valorizzazione delle buone pratiche – afferma l’assessore Anna Maria Angileri – questa nuova esperienza digitale che rientra nell’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 dell’ONU. Invito le scuole a partecipare numerosi, anche con lavori di gruppo”.

La manifestazione “Leggere è Vivere”, in programma su piattaforma digitale il prossimo 28 maggio (dalle ore 16:00 alle 18:00), vedrà protagonisti gli studenti che leggeranno passi scelti di libri sul tema “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”. Ad ogni Scuola partecipante è assegnato un intervento di dieci minuti per singolo studente o team di studenti, che può essere accompagnato anche musicalmente. Interverranno con un reading anche l’attore Alessio Piazza e Giuseppe Prode, curatore della rassegna culturale “38° Parallelo”.