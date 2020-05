Dati Coronavirus 14 maggio: si conferma il trend positivo di calo contagi e rapporto tamponi

Nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 14 maggio 2020, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile.

Gli attuali positivi sono 76.440, con 992 nuovi contagiati e un calo di malati di 2.017 unità. Del totale positivi 855 persone sono in terapia intensiva (38 in meno rispetto a ieri), 11.453 persone sono ricoverate con sintomi (719 in meno rispetto a ieri) e in 64.132 sono in isolamento domiciliare (-1260 in meno).

I nuovi guariti sono 2.747 per un totale di 115.288 e i deceduti hanno subito un leggero aumento: +262 portando il totale complessivo a 31.368 decessi.

Oggi sono stati fatti 71876 tamponi (ieri 61973). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 73,1 tamponi fatti, il 1,4%, il nuovo minimo da inizio epidemia. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 223.096.