Il miglior assaggiatore italiano di caffè svela i suoi segreti per un caffè eccellente

Francesco Sanapo è un barista, produttore e coffee hunter salentino trapiantato a Firenze.

Tre volte campione italiano di caffetteria, ha partecipato a Melbourne, in Australia, al World Barista Championship, classificandosi sesto barista a livello mondiale. Nel 2019 è stato nuovamente incoronato miglior assaggiatore italiano di caffè.

“La moka si deve lavare”

Sanapo svela alcuni dei suoi segreti per un caffè eccellente, come per esempio lavare sempre la moka e non utilizzare l’acqua del rubinetto.