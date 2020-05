Marsala: sindaco, Vescovo e Fondazione San Vito incontrano i volontari dei pacchi spesa

Il sindaco Alberto Di Girolamo, il Vescovo monsignor Domenico Mogavero e il Presidente della “Fondazione San Vito Onlus”, Vito Puccio, nella tarda mattinata di ieri, hanno voluto incontrare i volontari che stanno collaborando al progetto di distribuzioni beni alimentari di prima necessità messo in campo dal Comune, con la collaborazione della Fondazione. L’incontro si è tenuto nel seminterrato della Polizia Municipale, ora adibito a centro smistamento dei pacchi spesa, col rispetto delle disposizioni di sicurezza. «Un’occasione di vicinanza e di riconoscenza per l’impegno che state mettendo in queste difficili settimane», ha ribadito il Vescovo. All’incontro erano presenti anche il vice Sindaco Agostino Licari, l’assessore Clara Ruggieri (titolare della delega ai servizi sociali) e il consigliere della Fondazione, Pietro Fina.



«Il mio immenso grazie va a voi – ha detto il sindaco Alberto Di Girolamo – perché chi presta la sua opera qui al servizio dei bisognosi, toglie tempo alla propria famiglia, al proprio lavoro e al proprio tempo libero. Se tutto questo è stato possibile è perché si è fatto un lavoro di squadra, tutti insieme coi dipendenti comunali, con l’obiettivo di servire chi oggi ha più bisogno degli altri».



Insieme al gruppo di volontari, gli amministratori, il Vescovo e i rappresentanti della Fondazione, hanno condiviso insieme un primo piatto, con ingredienti offerti da “Villa Favorita”, “My Sicily” e Frazzita vini. «In queste occasioni i nostri volti si incrociano e ognuno di noi può scambiarsi emozioni e sensazioni di un’esperienza unica nel suo genere – ha ribadito ancora il Vescovo – nessuno di noi poteva immaginare di trovarsi in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Questa esperienza che qui vede insieme Comune e “Fondazione San Vito” e voi tutti volontari, è il volto bello di un umanesimo di prossimità che arricchisce».