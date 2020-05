Dati Coronavirus 9 maggio: contagi e rapporto positivi-tamponi mai così bassi

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus diffuso dalla Protezione Civile e aggiornato al 9 maggio 2020, sono i migliori da marzo ad oggi.

Gli attuali positivi in totale sono 84.842, di cui i nuovi contagiati sono 1.083 con un calo dei malati di ulteriori 3.119 unità. Del totale attuali positivi, 1034 persone risultano ancora in terapia intensiva (134 in meno rispetto a ieri), 13.834 persone sono ricoverate con sintomi (802 in meno rispetto a ieri) e in 69.974 sono in isolamento domiciliare (2.183 in meno).

I nuovi guariti sono 4.008 per un totale di 103.031, ben al di sopra, ormai, del totale positivi. Nell’arco di 24 ore sono morte 194 persone raggiungendo un totale complessivo di 30.395 decessi.

Oggi sono stati fatti 69.171 tamponi. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 63,9 tamponi fatti, il 1,6%. Il divario più ampio di sempre. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia in Italia è 218.268.

La Lombardia come media è scesa dal 50% al 46, ma da attenzionare in queste ore nei contagi sono ancora – oltre alla Lombardia – Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria e Lazio.