Ospedale covid al San Biagio, la soddisfazione della Lega di Marsala

“Tutte le strutture, a partire da quella di Marsala, rientreranno alla piena operatività come prima dell’emergenza Covid. Il recupero di alcune strutture ospedaliere, tra queste l’Ospedale S. Biagio di Marsala, ci è sembrata una scelta importante”.



Lo ha dichiarato L’Assessore Regionale Razza durante la conferenza stampa tenutasi a Marsala presso la sala delle Lapidi di Palazzo VII Aprile.

Passa dunque la linea annunciata già agli inizi di Aprile dalla Lega.

Il commissario cittadino del partito, Mauro Plescia, si dichiara soddisfatto: “fin da subito la Lega si è espressa contraria alla realizzazione dell’Ospedale Paolo Borsellino come nosocomio esclusivo Covid, prendendo invece da sempre in considerazione la struttura dell’Ospedale San Biagio”.

“L’intera sezione Lega Salvini Premier di Marsala – aggiunge Plescia – aveva espresso questa posizione, apparsa subito come quella di buonsenso, per garantire le cure ai pazienti Covid senza negarla a tutti gli altri utenti per le altre necessità sanitarie e di cura.

La nostra proposta è stata finalmente accolta e sorveglieremo sul pronto recupero delle funzionalità dell’Ospedale di Marsala come espresso dall’Assessore Razza”.

“Ringrazio il commissario provinciale Bartolo Giglio – continua Plescia – per il suo ruolo strategico di cerniera con i nostri referenti istituzionali.

E proprio in merito alla decisione annunciata in conferenza stampa da Razza, il capo del carroccio in provincia di Trapani Bartolo Giglio dichiara: “è la vittoria non solo di una città ma di tutta la provincia di Trapani e sopratutto di un metodo di far politica partendo dell’ascolto attivo del territorio”.