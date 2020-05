Marsala: con la fase 2 più traffico e primi incidenti. Scontro in via Colocasio

Aperta la ‘fase 2’ dell’emergenza Coronavirus, l’aumento del traffico ha portato ad un aumento degli incidenti.

Oggi uno abbastanza serio è accaduto nel centro urbano di Marsala. Una Fiat Idea guidata da S. F. di 75 anni, provenendo dalla Via Struppa, giunto all’intersezione con la via Colocasio, ha omesso di arrestarsi allo Stop.

Qui l’uomo è venuto in collisione con una Fiat 500 guidata da A. R. di 56 anni che era in auto insieme alla madre 84enne S. M. Le due donne sono rimaste ferite con l’urto – che ha causato anche lo scoppio dell’airbag – e per questo trasportate dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Mazara visto che il “Paolo Borsellino” è stato trasformato temporaneamente in presidio Covid.