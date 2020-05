L’ordine alfabetico per le visite al cimitero di Marsala: polemiche social, il sindaco sbotta: “Basta lamentele”

Nel giro di 24 ore, l’ordinanza con cui il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo ha disposto la riapertura al pubblico del cimitero – di cui avevamo già scritto ieri – ha scatenato numerose reazioni. Le limitazioni di questi mesi, legate all’emergenza coronavirus, hanno infatti costretto tanti cittadini a rinunciare dolorosamente sia alla celebrazione dei funerali per i propri cari defunti tra marzo e aprile, sia alla tradizionale visita che per alcuni è un appuntamento sporadico, per altri un rito frequente. Conseguentemente, tanti hanno accolto positivamente l’ordinanza sindacale, che nel riaprire il cimitero introduce il criterio dell’ordine alfabetico per farvi ingresso, applicato al cognome dei visitatori (es: lunedì A e B, per cui entreranno gli Abate, Angileri, Badalamenti, Buscaino, etc…; martedì C-D-E, per cui entreranno i Casano, i De Vita o gli Eliseo…e così via…). Altri cittadini, però, hanno frainteso o non hanno affatto gradito tale disposizione, immaginando – probabilmente – che dal 4 maggio in poi si potrà riprendere la vita di un tempo, senza più incorrere in cautele o limitazioni. Così, sulla pagina facebook del sindaco alcuni di loro hanno pubblicato commenti altamente critici sulla decisione del primo cittadino, a cui – in alcuni casi – ha risposto in prima persona lo stesso Di Girolamo.

Stamattina il sindaco ha pubblicato un ulteriore intervento dai toni piuttosto severi, nei confronti degli autori dei commenti più critici: “Basta continue lamentele! Qualunque scelta viene fatta nella nostra città, c’è sempre qualcuno, tuttologo, che si erge a detentore della verità e che non fa altro che criticare, perché la sua sarebbe stata la scelta migliore. In questa situazione di emergenza è così difficile provare ad accettare le regole senza lamentarsi di continuo? Considerando, tra l’altro, che non sono regole definitive, ma legate a questo particolare periodo. Al post in cui ho comunicato l’ingresso al cimitero in base alla lettera iniziale del proprio cognome, onde evitare assembramenti e quindi rischio di contagio, ci sono state secondo me troppe lamentele superflue rispetto alle condivisioni per far sapere ai propri amici e parenti le nuove modalità di accesso. Pensate che questa scelta sia stata fatta con leggerezza e per creare disagi? Avete capito che il coronavirus ancora esiste e se dovesse esserci un nuovo caso, basterebbe poco per diffondersi? Certo magari avreste preferito che vi dicessi “da lunedì accesso libero al cimitero”. Forse sareste stati più contenti e avreste applaudito. Ma il mio obiettivo, soprattutto in questo momento, che vi piaccia o no, è far di tutto per salvaguardare la vostra salute. Chi amministra e ha veramente a cuore il bene della propria comunità, deve fare le scelte più opportune per i propri cittadini e non solo quelle per ricevere più consenso”.