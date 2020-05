Il Ministero dei Trasporti propone distributori di mascherine in strada

La proposta è della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che sta lavorando su possibili soluzioni per facilitare l’utilizzo delle mascherine quando si prendono bus, tram o metropolitane. Indossare la mascherina sui mezzi pubblici è obbligatorio e gli autisti e i controllori dovranno lasciare a terra chi ne è sprovvisto.

Una delle proposte al vaglio degli esperti, è quella di realizzare dei punti di distribuzione nei pressi delle biglietterie elettroniche. “Stiamo provando a capire, soprattutto per le aziende più grandi di trasporto pubblico locale, se si possono immaginare dei punti di distribuzione e vendita delle mascherine vicine ai luoghi di bigliettazione elettronica” – ha detto la ministra De Micheli – “E’ un’ipotesi di lavoro per aiutare il più possibile le persone che, senza mascherina, dovrebbero rimanere a terra. Questo tipo di obbligo lo abbiamo introdotto per le compagnie aeree già da marzo. Ma sono sicura che dopo questo periodo di Covid tutti la metteranno”.