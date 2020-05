Marsala: dal 4 maggio il Cimitero riapre… in ordine alfabetico

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, la n.18 dello scorso 30 Aprile, è rimessa ai sindaci la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri. E ciò – si legge all’art. 7 – a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative. Da qui, il provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo con il quale è stata disposta la riapertura del Cimitero di Marsala a decorre da Lunedì prossimo.

“Anche in questa fase di parziale ripresa di alcune attività e riapertura di alcuni siti – afferma il sindaco Di Girolamo – è comunque obbligatorio continuare ad osservare le regole comportamentali per contenere il contagio, ossia la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti. A tal fine, ho ritenuto opportuno contingentare gli ingressi al Cimitero adottando la turnazione alfabetica”. Il modello organizzativo cui fa riferimento il provvedimento sindacale tiene conto della suddivisione per lettera, quella dell’iniziale del Cognome dei cittadini in visita, finalizzata a regolamentare l’afflusso al Cimitero, evitare assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Pertanto, con decorrenza dal prossimo 4 Maggio, l’ingresso al Cimitero è consentito da Lunedì a Venerdì (ore 8/18) e il Sabato (ore 8/14) – con esclusione delle giornate festive – secondo la periodica turnazione alfabetica settimanale:

Lunedì Cognomi con lettere iniziali A – B

Martedì C – D – E

Mercoledì F- G – H – I – J – K

Giovedì L – M

Venerdì N – O – P – Q – R

Sabato S – T – U – V – W – X – Y – Z

Ne consegue che, nella giornata di riferimento, è necessario presentarsi agli ingressi – sia il centrale di via Ugo Foscolo che al secondario di via Santa Rita – muniti di un documento di riconoscimento. Si evidenzia che l’accesso al Cimitero:

– è consentito ad un solo visitatore per famiglia anagrafica, accompagnato da altra persona in caso di necessità;

– è consentito alle sole persone munite di mascherina, quest’ultima indossata correttamente a copertura della bocca e del naso;

Tenuto conto che la suddetta turnazione resterà in vigore fino a nuova disposizione, si confida nella collaborazione della cittadinanza per eventuali attese ove i controlli interni richiedessero un rallentamento dell’afflusso ai loculi.