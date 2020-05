Regione, stanziati soldi per le operazioni di accoglienza dei migranti

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato, nell’ambito

dell’art. 9 della Finanziaria, un emendamento presentato da Claudio

Fava che stanzia 1,5 milioni di euro da ripartire fra i comuni di

Porto Empedocle, Pozzallo e Lampedusa come contributo per le

operazioni di accoglienza in sicurezza delle persone migranti.



Con lo stesso emendamento, una somma analoga è stata destinata per gli

interventi urgenti di messa in sicurezza sanitaria nelle aree delle

tendopoli di Cassibile e di Campobello di Mazara/Castelvetrano.

“Una misura – afferma il Presidente dell’Antimafia – doverosa, per

riconoscere lo sforzo sostenuto dai Comuni e dalle comunità impegnati

in prima fila su accoglienza, come avevano richiesto i sindaci di

Pozzallo e Lampedusa e che contribuirà a rimuovere la vergogna di

baraccopoli e tendopoli, restituendo dignità alle persone che ci

vivono in una pericolosa situazione sanitaria, indecente anche sul piano del diritto”.