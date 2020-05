1° maggio dei lavoratori del mare: l’omaggio del Porto di Marsala (VIDEO)

In occasione della festa del lavoro, nella giornata odierna in tutti i porti italiani sono stati ricordati i lavoratori del mare. L’iniziativa, in realtà ha un carattere internazionale, ed è stata promossa dall’organizzazione mondiale dello shipping e dal Comando generale delle capitanerie di porto. Così, in tutta Italia, Nord a Sud c’è stato il contemporaneo suono delle sirene delle navi ormeggiate nei vari porti, con l’obiettivo di ricordare il contributo dato dai marittimi nella vita economica e sociale del Paese e a livello mondiale.

Così, a mezzogiorno, anche a Marsala si è sentito il suono delle sirene. Un modo per onorare il 1 maggio e il mondo del lavoro, in un periodo particolarmente delicato anche su questo fronte.