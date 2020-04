Music For Marsala, “Ciuri” e Gino De Vita omaggiano la Città con ‘Hallelujah’

Un musicista solo. Solo con la sua chitarra, l’eco della musica in uno dei polmoni culturali della Città. Immagine emblema del periodo che stiamo vivendo, con l’emergenza Coronavirus, che ci vuole distanti ma uniti, lontani ma stretti in un abbraccio virtuale.

E’ questo il cuore di “Music for Marsala”, un video realizzato dall’Associazione Ciuri di Filippo Peralta, che vede il chitarrista e compositore Gino De Vita, esibirsi all’interno del Complesso San Pietro in un’inedita ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen, portata al successo anche dalla angelica voce di Jeff Buckley.

IL VIDEO:

IL VIDEO:

Una 6 corde morbida, quasi sussurrata per non far troppo rumore, come a non voler disturbare il silenzio di una Marsala quasi deserta. Dove è il sole a infondere coraggio, il calore di cui necessita un musicista, un artista, la cultura del nostro territorio e di un Paese tutto, la prima a pagarne le conseguenze e l’ultima a ripartite. Ma senza non poche conseguenze.

“Music for Marsala” vuole essere anche un omaggio a tutto il personale medico e sanitario, alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, ai volontari, alla Protezione Civile e a chi ogni giorno fa il proprio dovere per la comunità. Una dedica ad ognuno di noi con la speranza di ripartire al più presto.

“Siamo stati travolti da una tempesta inaspettata, questa tempesta ha messo in ginocchio la nostra città, la nostra nazione. Ma durante questa tempesta, ci sono stati uomini e donne che hanno fatto di tutto per garantire la nostra salute e la nostra incolumità ed è a loro che vogliamo rivolgere il nostro ringraziamento. Lo facciamo con la musica, perché la musica anche in questo momento, come del resto in tutta la nostra vita, ci accompagna e ci fa pensare che ci sarà un domani migliore”, il messaggio del Presidente di Ciuri, Filippo Peralta.

Il brano vede il supporto delle Cantine Fina, il patrocinio del Comune di Marsala e la partnership del quotidiano Marsala C’è, del portale itacanotizie.it e di La Tr3 Canale 616 DDT.