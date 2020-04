Esodo verso il sud il 4 maggio? Musumeci scrive al Ministro dei Trasporti: “Non si cambino le norme per l’accesso in Sicilia”

Nelle ultime ore, diverse testate nazionali hanno pubblicato articoli che prospettano un nuovo esodo dal Nord verso il Sud il prossimo 4 maggio. Ad alimentare questo scenario, la constatazione che i biglietti per i collegamenti aerei e ferroviari risultano praticamente introvabili. Sulla vicenda interviene il presidente Nello Musumeci, che già nel corso della giornata aveva bacchettato Alitalia sul rispetto delle norme di distanziamento sociale all’interno dei velivoli che collegano la penisola con la Sicilia.

“Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di mantenere inalterate le norme per l’accesso in Sicilia. Saranno, come sempre, i dati epidemiologici a suggerirci, nelle prossime settimane, quando avviare una lenta e graduale riapertura dei collegamenti con il resto del Mondo. Se oggi l’Isola può contare sul più basso numero di contagi lo si deve anche alla forte limitazione degli arrivi e alla disciplina del popolo siciliano”.