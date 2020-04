Alcamo, l’amministrazione ha approvato la relazione sulla performance del 2018

La giunta grillina, guidata dal sindaco Domenico Surdi, si è riunita in modalità “a distanza”, per votare il documento in cui si rileva il raggiungimento sostanziale degli obiettivi, prefissati dal governo locale, da parte delle 7 direzioni dell’ente.

Nel corso della seduta dell’organo esecutivo, tenutasi lunedì e convocata tramite videoconferenza, l’amministrazione pentastellata ha approvato la Relazione sulla Performance del 2018. In quello stesso anno erano state apportate delle variazioni al Piano della Performance e al Piano degli Obiettivi adottati con il PEG. La giunta, in sostanza, ha decretato la coerenza del sistema di premialità delle singole direzioni ( 7 in totale) con il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’amministrazione alcamese, guidata dal sindaco Domenico Surdi. Nello specifico, il Piano della Performance 2018/2020 ha suddiviso il livello di misurazione e valutazione complessiva dei dirigenti comunali sulla base delle seguenti percentuali: il 50% della performance organizzativa di ente; il 30% della performance organizzativa di direzione/unità di staff; il 20% della performance organizzativa di comportamenti. Dunque, la valutazione complessiva, considerando i tre parametri citati, e relativa a ciascuna direzione è stata così individuata: la Direzione 1-Sviluppo economico e Territoriale ha raggiunto il 91.93%, la Direzione 2-Affari Generali il 76,28% ; la Direzione 3-Servizi al Cittadino il 91,43 %; la Direzione 4- Lavori Pubblici e Servizi Tecnici e Manutentivi l’85,93%; la Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali ha raggiunto il 91,93%; la Direzione 6- Ragioneria il 76,93 %; la Direzione 7- Corpo di Polizia Municipale e Controllo e Sicurezza del Territorio il 90,93%. In totale, la percentuale del grado di raggiungimento degli obiettivi dell’ente è stata pari all’87,35%. Invece, gli obiettivi di direzione hanno conseguito una percentuale dell’86,25%. I comportamenti organizzativi hanno ottenuto invece una percentuale di raggiungimento del 73,55%. Nelle conclusioni della Relazione sulla Performance si legge che “L’attività svolta dall’ente durante il corso del 2018 ha presentato, con riferimento ai progetti- obiettivo definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione. I dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell’ente e dei responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati”. L’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione), rappresentato dal dottore Federico Ferro,ha invece rilevato che “Rispetto all’anno precedente si coglie una valutazione del concetto di performance e della sua interpretazione come cardine su cui si collocano le prospettive della trasparenza e della prevenzione della corruzione”.